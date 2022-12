WWE | Iron Survivor Match maschile pieno di colpi di scena | ecco chi ha vinto la title shot

(Di domenica 11 dicembre 2022) Per NXT: Deadline Shawn Michaels ha introdotto una nuova tipologia di, l’. Una cinque uomini con in palio unaal titolo di NXT, un incontro della durata di 25 minuti con due wrestler sin da subito nel quadrato raggiunti ogni 5 minuti dai restanti tre. Alla fine dei 25 minuti a trionfare è stato chi ha ottenuto più punti, ovvero pin e sottomissioni. Ad affrontarsi in questo primosono stati Axiom, Carmelo Hayes, Grayson Waller, JD McDonagh e Joe Gacy. Punti su punti Primi a prendere la via del quadrato sono stati Axiom e JD McDonagh, proprio come auspicato martedì dallo spagnolo che con l’irlandese aveva dei conti in sospeso. I primi cinque ...

