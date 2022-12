VIDEO Wendy Holdener in trionfo nello slalom del Sestriere davanti a Shiffrin e Vlhova Due azzurre nella top20

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022), dopo aver finalmente sfatato la maledizione della vittoria mancante inspeciale due settimane fa a Killington, si ripete tra i rapid gates anche ale centra il secondo successo consecutivo in occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-2023. La 29enne svizzera ha preceduto due mostri sacri della specialità come Mikaela(seconda a 47 centesimi) e la slovacca Petra(terza a 70 centesimi), raggiungendo così la statunitense a pari punti in testa alla classifica di Coppa del Mondo tra i pali stretti. Buona prestazione corale per la squadra italiana, con tre atlete in zona punti (Anita Gulli si è qualificata per la seconda manche, ma poi ha inforcato). Lara Della Mea ha chiuso 19ma, Vera ...