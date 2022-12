Sci alpino | Wendy Holdener | “Shiffrin ha quasi tutti i record | è bello prendermi qualche piccola vittoria”

(Di domenica 11 dicembre 2022)non vuole fermarsi più e, dopo aver interrotto due settimane fa a Killington una sequenza di 30 podi in slalom speciale senza vittorie, ha centrato quest’oggi al Sestriere il secondo successo consecutivo tra i rapid gates davanti alla statunitense Mikaelae alla slovacca Petra Vlhova. Grazie al risultato odierno, la 29enne elvetica raggiunge la fuoriclasse americana al comando della Coppa del Mondo di specialità e si porta a soli 19 punti dalla stessanella graduatoria valevole per la Sfera di Cristallo generale. “È incredibile. In partenza sapevo che Mikaela era davanti, quindi dovevo dare tutto. Sono contenta di aver sciato meglio nella seconda parte della pista rispetto alla prima manche, è fantastico“, le prime parole a caldo diai microfoni di Eurosport. Sci ...

In casa Italia, il migliore è stato il sorprendente Tobias Kastlunger che, con il pettorale 67, ha chiuso al decimo posto, riportando il Bel Paese nella top - 10 in slalom. Delusione invece per Alex ...Loic Meillard 8: terzo posto a soli 14 centesimi dalla piazza d'onore. Ottima prova per lo svizzero che mette insieme due manche senza errori. Risultato di cui aveva bisogno e che si merita in pieno.VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lucas Braathen ha vinto lo Slalom in Val d'Isere (Francia) di sci alpino dopo una splendida seconda manche. Il norvegese ha chiuso la garav con il tempo complessivo ...