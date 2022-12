Previsioni meteo | forti raffiche di vento e neve anche a quote basse

Corriere Nazionale

Ancora maltempo sull'Italia. Oltre alle precipitazioni, in arrivo un deciso rinforzo dei venti che soffieranno fortissimi su mezza Italia con il rischio pure di disagi e mareggiate lungo le coste più ...Al mattino cielo parzialmente nuvoloso con nubi basse o nebbia sulle zone di pianura in progressivo diradamento. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti ma con nuvolosità in nuovo aumento durante la sera. ... Previsioni meteo 11 dicembre 2022: possibili nevicate a bassa quota Previsioni meteo Lucca, domenica, 11 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti ...(RagusaOggi) Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. La Sicilia sarà coinvolta solo nel settore tirrenico ...