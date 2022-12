Milan | Brahim Diaz in rampa di lancio | favorito per la trequarti

L'elenco dei convocati delPortieri : Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal Difensori : Kjaer,... Simic, Bozzolan Centrocampisti : Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Bakayoko, Adli,Diaz, ...Il tecnico delStefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori che saranno convocati per il ritiro che i ... Bozzolan Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Bakayoko, Adli,...non fosse altro perché Brahim Diaz in questa stagione è tornato ad avere un ruolo chiave nello scacchiere rossonero, mettendo pure in ombra il neo acquisto De Ketelaere. Anche per lui scadrà a giugno ...Brahim Diaz, trequartista spagnolo del Milan, ha saltato l’amichevole della squadra di Pioli contro il Lumezzane Brahim Diaz ha saltato l’amichevole di ieri pomeriggio tra Milan e Lumezzane, terminata ...