LIVE – Cagliari-Perugia 2-2 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ladi, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di. Momento difficile per i sardi, a secco di vittorie da sette giornate in campionato. Ilarriva invece da quattro risultati utili consecutivi, ma occupa ancora l’ultima posizione in classifica. Calcio d’inizio alle ore 12.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-2 (20? Pavoletti, 27? Lapadula, 29? Strizzolo, 53? rig Casasola) 53? IL ...