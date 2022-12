La nuova fidanzata di Zalewski | è la ex di un altro calciatore | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nicolaè considerato uno dei calciatori più talentuosi del campionato di Serie A. E’ riuscito a mettersi in mosta con la maglia della Roma, è ancora giovanissimo ma si è già dimostrato pronto per altissimi livelli. E’ unpolacco classe 2002, è un esterno in grado di giocare sia a centrocampo che in attacco, è bravo a disimpegnarsi a destra e a sinistra. Le prime esperienze sono state nelle giovanili diSpes e Atletico Zagarolo, si mette in mostra e viene acquistato dalla Roma. Inizia la carriera dalla Primavera, poi diventa un punto di riferimento dell’allenatore Mourinho. E’ anche nel giro della nazionale polacca, dall’under 16 alla prima squadra. Leggi anche TRIANGOLO AMOROSO ANTONY Il triangolo al Mondiale in Qatar: la moglie, l'amante e una terza ...