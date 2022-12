La Geo Barents arriva a Salerno | lo sbarco dei migranti

Arrivo a Salerno per la, la nave di Medici Senza Frontiere con ancora 248 persone a bordo; i migranti salvati nel Mediterraneo sono sbarcati dopo più di un giorno di navigazione in condizioni avverse da quando la ...... tre morti in un incidente stradale: non si erano fermati all'alt dei carabinieri - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow DOPO GIORNI IN MARE Migranti, laè arrivata nel porto di ...Roma, 11 dic. (askanews) - Arrivo a Salerno per la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere con ancora 248 persone a bordo; i migranti salvati nel Mediterraneo sono sbarcati dopo più di un giorn ...Questa mattina è approdata al porto di Bari la nave Humanity 1 della ong Sos Humanity, con a bordo 261 persone provenienti da 22 nazioni, in prevalenza Camerun, Costa d’Avorio, Egitto e Siria. Secondo ...