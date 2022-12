Juventus | l’avv Chiacchio | «Differire gli stipendi pratica lecita»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Le parole delocato Eduardosul caso che sta vedendo protagonista la. Le sue paroleocato Eduardoè stato intervistato da Tuttosport in merito al caso. Di seguito la sua analisi sulla manovra. PAROLE – «La manovra? Si tratta di attività lecite e diffuse e non illegali dal punto di vista amministrativo, sono stato sorpreso dal clamore che ha generato. E’ una libera trattazione. Questi fatti avvenuti anche nellasono stati oggetto di valutazioni negative da parte di molti ma in modo infondato. Sulle plusvalenze invece ci sono già state due sentenze che hanno portato all’assoluzione di tutti i club coinvolti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole dell'avvocato Eduardo Chiacchio sul caso che sta vedendo protagonista la. Le sue parole'avvocato Eduardo Chiacchio è stato intervistato da Tuttosport in merito al caso. Di seguito la sua analisi sulla manovra stipendi. PAROLE - "La manovra stipendi Si ......lavorato per il Napoli nel ricorso al Coni per quel- Napoli, ma ha pure lavorato per il Bologna nel ricorso al collegio di garanzia per Bologna - Inter dello scorso Aprile' e anche: '. ...