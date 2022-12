EFA 2022 | Triangle of Sadness miglior film europeo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Reykjavík, Islanda, trionfa alla 35/a edizione degli EFAOFsatira su ricchezza e povertà di Ruben Ostlund (già Palma d’oro a Cannes). Cosa hanno vinto gli italiani? A Marco Bellocchio è andato il premio “Innovative Storytelling” assegnato al cineasta per Esterno notte. Il regista per l’occasione ha annunciato che il suo prossimo progetto, una serie tv su Enzo Tortora. Piccolo Corpo Altre pellicole italiane premiate sono Piccolo Corpo della triestina Laura Samani che si aggiudica la categoriaesordio. E’ la storia poetica del viaggio di Agata, madre che nel nord Italia d’inizio Novecento perde la figlia alla nascita e vuole seppellirla dove forse c’è ancora speranza. Il buco Il Buco di Michelangelo Frammartino si aggiudica la categoriasonoro ...

Si è svolta ieri sera la cerimonia di assegnazione degli EFA Awards 2022, occasione in cui Triangle of Sadness di Ruben Ostlund ha portato a casa il maggior numero di vittorie, compreso quello al miglior film. Ne esce bene anche l'Italia. Il film di Ruben Ostlund, già Palma d'oro a Cannes, ha ottenuto il premio come miglior film, regia, sceneggiatura e miglior attore protagonista.