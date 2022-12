Crystal Palace - Napoli 1 - 0 diretta | 33' Zaha porta in vantaggio gli inglesi

BELEK (Turchia) - Il Napoli chiude il proprio ritiro turco affrontando gli inglesi del. La formazione di Spalletti - dopo aver battuto l'Antalya - sfida la squadra allenata da Patrick Vieira. Il bilancio del tecnico azzurro è positivo: " E' stata una pausa molto preziosa ...Alle 16:00 il Napoli scenderà in campo in amichevole contro ildi Patrick Vieira. Di seguito le scelte del francese.(4 - 3 - 3) Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Eze, Olise, Zaha. All. Viera. ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 15' - Controllo orientato e dribbling di Ndombele che accelera e poi viene steso: fischia l'arbitro, è punizione.AMICHEVOLI - Il Napoli sfida il Crystal Palace nel secondo impegno del ritiro in corso durante la pausa per i Mondiali.