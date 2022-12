Cambi climatici a Napoli | cosa succede oggi?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 11 dicembre 2022) Benvenuti amici di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme!In questo momento aè piovoso. Le precipitazioni sono moderatamente intense, l'umidità relativa è del 56%, la temperatura media è di 14.3 gradi, con un minimo di 13.54 e un massimo di 15.13 gradi Celsius. La velocità del vento è di 9.86 KM/h e il cielo si presenta abbastanza nuvoloso con una percentuale pari all'82%. In base a questo meteo,potresti fare attività all'aperto coperte, come andare in bicicletta, goderti una passeggiata lungo la costa o fare qualche esercizio come yoga. Dovrai equipaggiarti con alcune robuste calzature e vestiti antivento e acqua. Passeggiate più lunghe ...