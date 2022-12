Ascolti Tv 10 dicembre 2022 | boom Inghilterra-Francia 45% e L' Eredità 25 3%

(Di domenica 11 dicembre 2022) Rieccoci con la rubrica dedicata all'analisi deglitv del giorno precedente. È stato un sabato 10davvero importante, in modo particolare per il primo canale della tv di Stato. Rai 1, infatti, ha dominato in quasi tutte le fasce orario. Nel cuore del pomeriggio, con la partita Marocco-Portogallo vinta dai marocchini, si è raggiunta l'attenzione di oltre 6.5 milioni di persone (share 45.2%). Questi numeri così alti si sono mantenuti anche con L', il Tg1 (23.8% share) e la partita serale tra. Approfondiamo!TV ieri 10Prime Time: record Rai 1 conEnorme successo per Rai 1 nella fascia Prime Time. Attraverso la super sfida ...

I mondiali del Qatar stanno collezionando un successo dietro l'altro in termini di. La partita valida per l'accesso alle semifinali Inghilterra - Francia ha attirato davanti al piccolo schermo 9.596.000 spettatori ottenendo uno share del 45%. Il Gf Vip di Alfonso Signorini ...tv sabato 102022: preserale e access prime time Crolla Striscia la Notizia, per via del match dei Mondiali Francia - Inghilterra. Canale 5 - Striscia la Notizia ha avuto2.813.000 (...Boom di ascolti anche per Marocco-Portogallo, andata in onda dalle 16 sempre su Rai1: la partita, conclusasi con l’affermazione senza precedenti dei marocchini che accedono così alla loro prima ...Dove e quando seguire tutti i match dei Mondiali di calcio, vedere i risultati e scoprire gli ascolti tv di ogni singolo incontro Qui su DavideMaggio.it tutto quello che c’è da sapere su Qatar 2022, ...