ilGiornale.it

In questo momento la Juventus non assomiglia che ad un cantiere aperto, con il cartello 'in' ben in vista. John Elkann, amministratore delegato di Exor, sta facendo in modo che ...Una lunga vetrata per affacciarsi su Roma Nord. Un tavolo in legno con dieci sedie dal design elegante. E un grande albero di Natale, con le punte dei rami bianche per dare l'effetto neve e tante luci ... "Work in progress". Noemi mostra il super attivo dove abiterà con Totti A mostrare lo scatto è stata Noemi Bocchi, che ha pubblicato un video con la scritta ‘work in progress’. In sottofondo, l’immancabile colonna sonora delle feste natalizie: ‘Santa Claus is coming to ...Rimbalza sui social la storia che Noemi Bocchi ha pubblicato sul suo profilo Instagram con l'immagine del salone della nuova casa dove vive con Francesco Totti ...