(Di sabato 10 dicembre 2022) Dall’inaspettato annuncio della sua prima gravidanza,ha costantemente aggiornato i suoi follower. Attraverso le sue IG Stories, infatti, la ragazza racconta spesso ai fan le sue giornate e le novità sulla bambina in arrivo. È stata proprio in unadiche l’ex volto di Uomini e Donne hato l’ultimoL'articolo

DailyNews 24

e Alessandro Basciano , una delle coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip , diventeranno presto genitori . Intervistati dal settimanale Chi, i due ex amati e seguiti concorrenti ...Lo scorso anno, invece, grandi protagoniste del GF Vip sono state Soleil Sorge e, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne . La vita della seconda è stata ... Sophie Codegoni, lo scherzo di Alessandro Basciano: mostra il suo lato b in una storia di Instagram L'amata coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip svela alcuni retroscena sulla gravidanza. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, una delle coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip, divent ...Sophie Codegoni è una donna con una bellezza a dir poco travolgente; impossibile non restare senza parole di fronte a tanta perfezione.