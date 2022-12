RISULTATI | NJPW “World Tag League Super Junior Tag League 2022” 10 12 2022 Day 15

(Di sabato 10 dicembre 2022) Idella quindicesima giornata dei Tornei Tag Team dellaandata in scena Sabato a Uwajima, Ehime:TagTag– Day 15Sabato 10 Dicembre – Uwajima, Ehime (Japan) Tag Team MatchKosei Fujita & Ryohei Oiwa battono Oskar Leube & Yuto Nakashima (7:53) Six Man Tag Team MatchSuzuki-gun (El Desperado, Lance Archer & Minoru Suzuki) battono Master Wato, Tomoaki Honma & YOSHI-HASHI (9:01)Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono BULLET CLUB (Bad Luck Fale, Gedo & Taiji Ishimori) (9:18)Tag ...

The Shield Of Wrestling

di WWE Crown Jewel 2022 Brock Lesnar batte Bobby Lashley Bobby Lashley ha letteralmente ...abbia ricordato il passato di Balor nel Bullet Club e abbia citato Karl Anderson come attuale...di Forbidden Door Trios Tag Team Match : "The Wizard" Chris Jericho, Sammy Guevara (... purtroppo non è stato possibile vedere AEW x" Forbidden Door né su SKY PRIMAFILA né in ... NJPW WTL 2022 e SJTL 2022 - Risultati Day 15 NJPW World Tag League 2022 e Super Jr. Tag League 2022 : ecco tutti i risultati del Day 14, quest’oggi dedicato interamente ai Juniors.Dopo una serie di giornate dedicate a questo torneo, finalmente la STARDOM ha incoronato le vincitrici del 2022 ...