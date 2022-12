Messi | l' interruttore della luce

ilGerme

E fuori uno, ho pensato quando il pallone calciato da Marquinhos ha centrato il palo. A casa il primo dei tre costosissimi e intonatissimi tenori pisieggini di Al - Khelaifi . Lo ammetto: è stato un ...... il problema non si pone col Devialet Mania che, grazie a 4 microfoni (usabili anche per i comandi ad Amazon Alexa , e disattivabili dall'posto sopra la Type - C per la ricarica)... Il Natale di Cenerentola