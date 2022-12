Marocco nella Storia! E’ la prima squadra africana in semifinale ad un Mondiale

(Di sabato 10 dicembre 2022) All’Al Thumama è festa magrebina! Ilottiene un risultato storico, battendo il Portogallo ai quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022, staccando il pass per le semifinali iridate. Dopo aver clamorosamente eliminato la Spagna, i marocchini hanno fatto fuori anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato in lacrime il campo da gioco. A decidere la partita è stata una rete di En Nesyri al 42?. Nel secondo tempo la partita si è letteralmente accesa, con diverse occasioni da entrambe le parti. Sul finale ilha perso una clamorosa occasione del raddoppio, ma tenendo una concentrazione altissima è riuscito a difendere il risultato fino al triplice fischio. Vincendo 1-0, dunque, ildiventa laa qualificarsi in ...

Partita tattica con ilche attende e il Portogallo che fa girare la palla. Al 42' cross di ...ripresa entrano Ronaldo e Leao, ma il portiere marocchino Bounou salva su J. Felix e Ronaldo.Esultanza©LaPresseAl termine di una gara piuttosto equilibrata, ilha avuto il grande merito di imbrigliare i lusitanimorsa di un pressing asfissiante, con ripartenze fulminee.Il Marocco è nella storia. I magrebini fanno fuori anche il Portogallo ai quarti e staccano il pass per una semifinale storica. All'Al Thumama Stadium finisce 1-0 per i nordafricani al termine di una ...Il Marocco è la prima squadra africana di sempre a giocare la ... bravo a "volare in cielo" e a colpire di testa un pallone buttato in mezzo da Yahya Attiat-Allah. Nell'occasione l'estremo difensore ...