Calendario semifinali Mondiale per club volley 2022 | programma | orari | tv | streaming 10 dicembre

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Missione compiuta per le due squadre italiane ai Mondiali perdimaschile. Sia l’Itas Trentino che la Sir Safety Susa Perugia sono riuscite a superare brillantemente la fase a gironi qualificandosi per le semifinale con il primo posto nel rispettivo raggruppamento. Si aprirà dunque oggi la fase ad eliminazione diretta, dove le due italiane incroceranno le due squadre brasiliane che hanno chiuso al secondo posto i gironi. Trento dovrà affrontare i padroni di casa nonché campioni in carica del Sada Cruzeiro, mentre Perugia è attesa al test Itambe Minas. Per quanto visto sinora, le due squadre italiane sembrano le favorite per arrivare a giocarsi il prestigioso titolo intercontinentale, ma ci sarà bisogno di grande attenzione e di due prestazioni molto convincenti. Così come per la fase a gironi, anche per gli atti ...