Speciale Chi l’ha Visto sull’Iran Intervista a Farah Diba | ultima imperatrice di Persia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Federica Sciarelli Un’esclusiva dall’esilio a, che è statadimoglie dello scià Reza Pahlavi: la propone lodi “Chi?” dal titolo “Iran: donna, vita, libertà”, in onda stasera alle 23.15 su Rai 3. Loracconta le vicende della Repubblica Islamica, dopo la morte di Mahsa Amini, attraverso le proteste di donne, uomini e anche atleti. “C’è una frase dei miei compatrioti – dicenell’– che mi piace ripetere: ‘Le pallottole e le armi non potranno fermare la tempesta che si è scatenata.’ E io ci credo”. Sullo stesso tema anche la puntata di domani di Confessione ...

Rai Storia

Questo perché il consiglieredel Segretario generale per la Libia, l'americana Stephanie ... LIMESsta svolgendo un ruolo inatteso in questa sfida è l'India. È diventata un pezzo grosso ...Ecco disi tratta Cambiano gli scenari all'interno del Grande Fratello Vip 7. Una nuova ... Domani, nel doppioappuntamento, scopriremo se Alfonso Signorini darà qualche informazione in più ... Speciale "Chi l'ha visto" - RAI Ufficio Stampa S’intitola “C’è bisogno di te” l’ultimo brano dei cugini Andrea Morini e Lorenzo Isola, protagonisti di uno spettacolo all’insegna della musica e della ...Il 9 dicembre su Rai 3 Iran: donna, vita, libertà, uno speciale di Chi l'ha visto dedicato alla drammatica attualità iraniana. Ospite Farah Diba.