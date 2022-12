Sondaggi elettorali del Termometro | per il 50 | 4% degli italiani la Juve dovrebbe retrocedere

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Elettori invece molto divisi sugli attacchi ucraini sul suolo russo Questa settimana i nostrici segnalano l’interruzione di un trend di crescita per il partito ora di gran lunga maggioritario, Fratelli d’Italia, che non va oltre il 28,5%, e perde un decimale rispetto alla scorsa settimana, ma anche il secondo, il Movimento 5 Stelle, sembra avere interrotto la fase di espansione. È ora al 17,3%, contro il 17,5% precedente. Stabile al 16,8%, invece, il Pd. Grazie al recupero di qualche decimale la Lega raggiunge all’8,3% Azione/Italia Viva che l’aveva superato le scorse rilevazioni. Si riprende anche Forza Italia, che pure rimane debole rispetto ai risultati delle politiche, e sale al 6,9%. Tra le forze minori guadagna un decimale Sinistra Italiana/Verdi, mentre sia +Europa che Italxit sono stabili al ...

