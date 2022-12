Scatta il conto alla rovescia | torna una delle serie televisive più amate

Leggi su newstv

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Amata per vari motivi. Anche per la presenza di un grandissimo attore, nonché tra gli uomini più affascinanti del panorama italiano E’ l’annuncio che milioni di italiani aspettavano. Del resto, si tratta di unache maggiormente ha colpito il pubblico nostrano. Adesso sta perre. E, allora, non resta che fare il countdown prima di poterci sintonizzare nuovamente in prima serata. Alessandro Gassmann (Ansa)Amata per vari motivi. Anche per la presenza di un grandissimo attore, nonché tra gli uomini più affascinanti del panorama italiano. Stiamo parlando di Alessandro Gassmann, che in questainterpreta un ruolo iconico e principale. Alessandro Gassmann nasce a Roma il 24 febbraio 1965 drelazione fra Vittorio Gassman e l’attrice ...