Russia | condannato a 8 anni e mezzo di carcere l’oppositore Ilya Yashin | aveva denunciato il massacro di Bucha in Ucraina

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il tribunale di Mosca haa ottodi reclusionerusso, giudicato «colpevole» di averl’offensiva in: viene così accolta quasi completamente la richiesta dei pm, che perno proposto novedi reclusione. Lo riporta l’agenzia Interfax, Che aggiunge come il tribunale avrebbe tenuto conto dell’assenza di circostanze aggravanti per lui e, al contrario, della presenza di alcune attenuanti relative al suo stato di salute e ai suoi genitori anziani. Tuttavia, avrebbe infine optato per una vera e propria reclusione «al fine di ripristinare la giustizia sociale». Le accuse si riferivano alle affermazioni sul ...

...05 In corso a Istanbul incontro diplomatici Usa -12:24 Ucraina: oppositore russo Yashina 8 anni e mezzo per "falsità su esercito" 10:25 Ucraina, Erdogan parlerà con Putin domenica ...L'oppositore russo Ilya Yashin statoa otto anni e mezzo di reclusione da un tribunale di Mosca per aver denunciato l'offensiva in Ucraina. I pm avevano chiesto nove anni di reclusione. Lo riporta l'agenzia Interfax. L'... Russia, oppositore Ilya Yashin condannato a 8 anni e mezzo di carcere Modalità di un film di spionaggio, lo scambio di prigionieri tra la Russia e gli Stati Uniti d'America in cui è rimasta coinvolta la cestista Brittney Griner sulla ...(ANSA) - ROMA, 09 DIC - L'oppositore russo IIlya Yashin è stato condannato da un tribunale di Mosca per aver denunciato l'offensiva in Ucraina. Yashin è stato ritenuto colpevole di aver commesso il "r ...