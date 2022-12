Perugia – SPAL | i convocati

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista deiper la partita, valida per la 16° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Alfonso, Pomini, Thiam DIFENSORI: Arena, Celia, Dalle Mura, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli, Varnier CENTROCAMPISTI: Esposito, Maistro, Murgia, Prati, Proia, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini ATTACCANTI: Finotto, La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

