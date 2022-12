Ospedale di Saronno | nel weekend l’obiettivo 1000 firme

La Prealpina

... argomento tornato di attualità dopo le recenti cronache di Faenza, Ravenna e. Scandurra, ... Che ricorda poi come "Consigliare imprese funebri ine Rsa è reato. E chi, nell'ora del ...Tornato più che mai d'attualità dopo le recenti cronache di Faenza, Ravenna e, di cui si è ... Che ricorda poi come " Consigliare imprese funebri ined Rsa è reato. E chi, nell'ora del ... Saronno, una fondazione per l’ospedale Incidente questa mattina in piazza Aviatori d'Italia. Paura ma nessuna grave conseguenza per il pensionato alla guida ...SARONNO – Auto distrutta stamattina intorno alle 9,30 in piazza Aviatori d’Italia dove una Toyota Yaris ha sfondato una della colonne che delimitano l’ingresso alla Ztl.