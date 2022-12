(Di venerdì 9 dicembre 2022) Asi presenta con il biglietto da visita del doppio oro conquistato ai Campionati Assoluti tricolore di Riccione di un mese fa nei 100 e nei 50 rana. A dimostrazione che nelle acque azzurre di italia la più forte è sempre lei. Masa che, fuori dai bordi nazionali, non basterà questo a intimorire le. Eppure, che sia una vasca da 50 metri o da 25, la tarantina è comunque tra le favorite per dare spettacolo. Anni 18 tra poco più di un mese,in acqua è già maggiorenne da tempo. Il Mondiale australiano in corta potrebbe darle un bel regalo di Natale. Dopo il titolo mondiale ed europeo in lunga nei 100 rana e l’argento mondiale ed europeo nei 50 (sempre in lunga), l’allieva di Vito D’Onghia è a caccia di una tripletta dorata. Una sorta di...

Margherita PANZIERA, PILATO, PRESENZE GARA ITALIA AI MONDIALI VASCA CORTA DONNE (8) Simona Quadarella (CC Aniene) 400 sl, 800 sl, 1500 sl Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso, Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 rana ... Nuoto, Benedetta Pilato punta a completare il Grande Slam in un 2022 da favola. Ma le avversarie non mancheranno a Melbourne Oltre 50 medaglie nei campionati italiani e 13 in competizioni internazionali, di cui 4 ori in tre edizioni consecutive degli Europei: è lei la ...La campionessa azzurra si fa portavoce del genere femminile: Cosa abbiamo in più La determinazione, la grinta e la voglia di raggiungere gli obiettivi.