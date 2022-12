LIVE Pattinaggio artistico | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | Conti-Macii a caccia di un podio storico

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladel programma libero delle coppie, terzo segmento della seconda giornata delle Finali-2023 diin fase di svolgimento al Pala Vela di. Sarà una gara tutta da vivere in ottica Italia. Sara-Niccolòinfatti dopo lo short hanno guadagnato una splendida quarta posizione, distanziandosi soltanto di due punti dal terzo posto occupato dai canadesi Stellato Dudek-Deschamps, nel corso di questa stagione non impeccabili nel segmento più lungo. Ci apprestiamo dunque ad assistere a una sfida non adatta ai deboli di cuore, dove i nostri ragazzi lotteranno su ogni ...