Jorge Valdano | “Menotti cacciò Maradona dalla stanza”

(Di venerdì 9 dicembre 2022)ha rilasciato un’intervista al Guardian dove ha ricordato, tra le altre cose, alcuni aneddoti e pensieri sui mondiali del passato … “Un giornoconvoca una riunione di gruppo. Quando arriviamo, dice ache non gli è permesso entrare; non vuole che ascolti cosa dirà di lui.se ne va. Ci fa sedere e dice: ‘Bene, devo chiedervi una cosa. Quante volte pensate di dovergli dare la palla durante la partita? C’è una pausa edice: ‘Tutte le volte. Bene, dite adi rientrare’. Non è un bene per lui saperlo, ma è un bene ‘abusare’ di un genio. Lui vince la partita”. Sui mondiali … “Le prestazioni dei grandi giocatori sono importanti perché i Mondiali vengono definiti attraverso di loro. Il 1970 era Pelé e la sua band; il 1986 ...

Calcio News 24

, campione del Mondo con l'Argentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della squadra di Scaloni e della sfida contro l'Olanda, campione del Mondo con l'Argentina, ha ...racconta in un'intervista al Guardian c he quello era uno schema dell'Argentina di Menotti: 'Un giorno Menotti convoca una riunione di gruppo. Quando arriviamo, dice a Maradona che non ... Valdano: «L’Argentina ha un grande vantaggio, ma occhio a Van Gaal» Al Guardian: “Nel 1986 facemmo una riunione e lo cacciò dalla stanza, non voleva che sentisse. I Mondiali sono le competizioni dei grandi giocatori” Valdano e Maradona. Uno poi pensa che Fuga per la v ...Al Guardian: 'Nel 1986 facemmo una riunione e lo cacciò dalla stanza, non voleva che sentisse. I Mondiali sono le competizioni dei grandi giocatori'.