Iran | paura per prima esecuzione per proteste | a rischio altri 11

Inc'è stata la prima esecuzione capitale contro uno dei manifestanti sceso in piazza nelle scorse settimane per protestare contro il regime. Mohsen Shekari aveva solo 23 anni ed è stato impiccato. ...Eseguita la prima condanna a morte per le proteste. La polizia spara ai genitali e al seno delle donne in piazza. La storica Sabahi: 'La Repubblica Islamica può ...La vice presidente del Parlamento europeo è tra le personalità taggate dal ministero degli Esteri di Teheran in un tweet La vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno è tra le personalità… L ...Iran, la furia dello Stato continua e ieri è stata eseguita la condanna a morte di Shekari e emergono particolari crudeli dai medici.