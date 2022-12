GdS – Calciomercato Lazio | da Muriqi un tesoretto?

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 2022-12-09 13:23:31 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: L’attaccante protagonista in Liga col Maiorca. Lo vogliono Siviglia e Aston Villa. Costo: 20 milioni. Se ceduto allaandrebbe il 45% della rivendita: 9 milioni da spendere Il risolutore. Vedatpuò essere l’amico nel momento del bisogno per la. I biancocelesti vorrebbero accontentare Sarri e completare la rosa prendendo un terzino di piede sinistro (attualmente non ne hanno) e, possibilmente, anche un attaccante che faccia rifiatare Immobile. Il problema è rappresentato dall’indice di liquidità, che deve essere sistemato per permettere al club di Lotito di muoversi sul mercato. La società sarebbe disposta a vendere Luis Alberto, ma al momento mancano offerte concrete. I soldi potrebbero però arrivare da ...

Giornale di Sicilia

La sessione invernale delpotrebbe poi risultare decisiva a detta dell'allenatore: "Il mercato di gennaio in B ha sempre spostato gli equilibri, quindi bisogna lavorare su tanti livelli.Niente di più che una suggestione in vista della sessione invernale di. La verità è che RInaudo non ha mai chiamato Pastore e non c'è stato alcun contatto tra le parti. Non è la ... Calciomercato, ipotesi Javier Pastore al Palermo: «Valuterò dopo i Mondiali» I rossoneri sperano di poter ridiscutere tre accordi di fine prestito. Il Milan ha in questo momento tre giocatori in prestito con diritto di riscatto già pattuito: i rossoneri vorrebbero acquistarli ...I rossoneri stanno preparando l’assalto per l’ala del Chelsea: sarebbe pronta un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha seguito a lungo sia Charles De Ketelaere che Hachim Ziyech dur ...