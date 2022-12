Frosinone-Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ciociari guidano la classifica in solitario, i toscani sono a ridosso della zona playoff.Vssi giocherà domenica 11 dicembre alle ore 20.30 presso lo stadio Stirpe.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? La capolista è reduce dalla pesante vittoria ottenuta nello scontro diretto contro la Reggina che gli ha consentito di portare a sei punti il vantaggio sui calabresi. Nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie e due pareggi. I nerazzurri non perdono da 10 turni e puntano decisamente ai playoff dopo un avvio di stagione disastroso. La vittoria ottenuta in casa contro l’Ascoli è valso il nono posto con 22 punti, ad una sola lunghezza dalla zona nobile del campionato. LE ...