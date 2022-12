Fedez senza tatuaggi canta il nuovo singolo a X Factor e ha un problema con i pantaloni

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Disumano potrebbe essere l’ultimo disco di(che è apparso con icoperti su Vanity Fair), visto che l’artista ieri ha dichiarato che da qui in avanti si dedicherà di più ai singoli, per dare più valore ad ogni brano: “Voglio lavorare canzone per canzone, dare giusto spazio e attenzione alle canzoni, ho la sensazione che gli album siano troppo volatili, lavori per due anni e poi… a meno che tu non abbia un concept album, ma siccome non sono abituato a farne, ha più senso uscire singolarmente con ogni canzone“.(con icoperti): la performance ad X2022. Oggi il rapper ha pubblicato il suopezzo, ‘Crisi di Stato‘ e l’ha presentato al pubblico con una bella performance durante la finale di X(qui trovate il video). ...