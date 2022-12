Covid Lombardia | aumentano i ricoverati in terapia intensiva | in 7 giorni 222 decessi

Lombardia Notizie Online

Sono 33, 7 più della settimana scorsa, i malati diricoverati in terapia intensiva in. Sono 1.458, invece, i pazienti ricoverati con sintomi in altri reparti, sempre 7 più di 7 giorni fa. I nuovi positivi nell'ultima settimana sono 35.... terzo comma, della Costituzione, è sorto a seguito delle iniziative intraprese da, ... che hanno dovuto però interrompere le iniziative a causa del. BOZZA [PDF] Quattro settori ... LNews-COVID. I DATI COMPLESSIVI DELLA LOMBARDIA AGGIORNATI AL 8 DICEMBRE 2022 Sono 33, 7 più della settimana scorsa, i malati ricoverati in terapia intensiva; 1.458 i pazienti in altri reparti (+7) ...SARONNO – Nel tardo pomeriggio odierno Regione Lombardia ha diramato l’aggiornamento sui dati settimanali di positività al coronavirus, anche in ambito locale. A parte Saronno in ...