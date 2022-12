Céline Dion è malata | l’annuncio choc in un video

Elle

ha una malattia rara e cancella il tour europeo. Il commovente annuncio social Un lungo discorso, quello di, sui propri canali social, per motivare l'annullamento e il rinvio ...La Sindrome dell'uomo rigido sta impedendo da tempo alladi fare il suo lavoro, parte del tour nordamericano è stata annullata così come la sua attesa apparizione al Lucca Summer Festival. Come ... Chi è Valérie Lemercier che interpreta Céline Dion nel film Aline