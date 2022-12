Caronno | dopo tre mesi arrivano le porte a scuola

(Di venerdì 9 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Finalmente,quasi tredall’inizio della, sono arrivate lealle medie “De Gasperi” diPertusella. I lavori di ristrutturazione all’interno delladovevano terminare prima della ripresa dell’anno scolastico a settembre, ma purtroppo così non è stato per problemi nel reperimento dei materiali. Questa situazione ha mobilitato tutti, genitori, insegnanti e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

varesenews.it

In questo quadro regionale, la provincia di Varese con le sue 5.349 istituzioni è quarta ,... Amore e valore: il caso diPertusella Ampollini ha sotto mano i dati sulla situazione ...l'avventura dell'anno scorso a Sanremo era rimasto svincolato. Anche il Varese si era ...offensivo classe 1987 è stato uno delle partenze da casa biancorossa e ha deciso di tornare a... Una "scarica" elettrica dopo i lavori alla rete, al buio la via Santa Croce a Caronno Varesino Via libera da Caronno Pertusella: il Parco del Lura raddoppia la propria superficie e arriva a coprire un'area di 296 ettari ...Al Franco Ossola biancorossi sotto per quasi un'ora, poi l'orgoglio varesino consente di riacciuffare il pareggio allo scadere del secondo tempo e di ribaltarla in pieno recupero, per il ritorno alla ...