Calcio | la Croazia vince solo dopo i 90? | l’incredibile curiosità degli ultimi due Mondiali

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Grandissima sorpresa ai2022 di: laha battuto il Brasile ai rigori e ha compiuto una delle più grandi imprese di questa rassegna iridata. Una vittoria arrivata in modo incredibile.lo 0-0 dei tempi regolamentari, la squadra europea ha subito lo 0-1 nel recupero del primo tempo supplementare e poi ha trovato il pareggio al 117? con la rete di Petkovic. Il match si è dunque in seguito spostato ai rigori, dove i ragazzi di Zlatko Dalic si sono imposti segnando quattro rigori su quattro contro i dueavversari (errori di Rodrygo e Marquinhos). Il clamoroso successo di oggi non è però soltanto una casualità, perché laha sempre mostrato in questi anni una grande capacità nel prevalere in caso di tempi supplementari e, soprattutto, in caso di ...