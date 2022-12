Bella discesa per il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon il 9 dicembre

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In queste ore susono presenti offerte interessanti per quanto riguarda il mondo iPhone, pensando a qualche regalo di Natale di qualità, ma risparmiando qualche euro. A tal proposito l’offerta più allettante quest’oggi è quella riguardante l’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna. Un top di gamma dello scorso anno che si presenta però con specifiche tecniche di ultima generazione e può essere piuttosto appetibile sul mercato. Interessante ladel13 suil 9: l’offerta aggiornata oggi Torniamo ai livelli della scorsa settimana, dunque, dopo quanto riportato sul nostro magazine. Visto come il modello base14 non si distoglie più di tanto dall’iPhone 13, il consiglio è di affidarsi a quest’ultimo ...

... poi c'è un plateau e segue la. L'andamento così com'è, quindi, fa pensare ad un picco assai superiore delle epidemie passate'. 'Con l'influenza australiana sarà unastagione tosta, ...Al 37'azione del Cagliari: Zappa in profondità per Luvumbo che a sua volta entra in area e ... Al 95'di Falco, sinistro e grande parata di Iannarilli in corner. Sul calcio d'angolo ...Per chi vuole cominciare il nuovo anno facendo sport ecco i consigli su dove praticare sci alpino, sci di fondo, running, ciclismo o slittino a Capodanno 2023."Io sono Elly". La sinistra alla ricerca della sua «Giorgia» si aggrappa alla Schlein, cognome da codice fiscale e fino a ieri ...