Antonella Fiordelisi fa infuriare anche Attilio Romita | “Ma che sei una selvaggia?”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’8 dicembre nella casa del Grande Fratello VIP 7: non solo albero di Natale. Ieri infatti, nella casa del programma di Canale 5, non sono mancate le discussioni. Ce n’è stata una davvero infuocatatra, che di soliti mantiene ben saldi i nervi, e. Tutto è iniziato da un appello che la bella influencer ha lanciato al pubblico e a chi la segue, chiedendo di votare contro Daniele nel televoto, in modo da mandarlo a casa. Laha usato queste parole per il suo appello: “Pubblico votate Charlie come preferito vi prego, fuori Daniele. Dobbiamo sperare che esca Daniele, fuori lui così prendiamo il suo armadio e prendiamo le sue due ante. No io sono serie non scherzo. Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere ...