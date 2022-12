Anticipazioni Uomini e Donne del 9 12 22 | “Pinuccia Della Giovanna non tornerà più” | svelato il motivo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono terminate da qualche ora le registrazioni di una nuova puntata di. Ecco qualche interessante anticipazione rilasciata come di consueto dalla pagina Instagramclassicoeover: Trono classico: Per quanto riguarda il trono classico, nessuna scelta. Non si è parlato né di Lavinia Mauro né di Federico Nicotera, ma solo di Dainese. Federico è tornato (aveva avuto il Covid), si vede una bellissima esterna con Vincenza, lui le ha anche spedito una cartolina. In studio Elena era arrabbiatissima e sono nate alcune discussioni con il tronista. Precisazione trono classico: Federico aveva fatto un’esterna anche con Elena. Non sono entrati Federico, Lavinia, nemmeno Carola né Alice. Trono over: Riccardo Guarnieri ha cercato Gloria Nicoletti sotto casa insieme al nipote, ma lei si è rifiutata di ...