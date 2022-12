Renzi jr fa impazzire Prato | la doppietta manda in estasi i tifosi | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un altroalla ribalta. Non si tratta di Matteo, ex premier e leader di Italia Viva, ma del figlio Francesco, classe 2001 e punta centrale che gioca in Serie D con il. L'erede del politico toscano si è messo in evidenza nella partita in casa del Seravezza Pozzi Calcio, match valido per il terzo turno della Coppa Italia di categoria. Mattatore della sfida è stato proprio Francesco, che ha realizzato unache ha regalato algli ottavi di finale: a far esplodere il telecronista e iè stato in particolare il gran gol da fuori area realizzato al 92', un acuto che ha portato il risultato sul 3-2 finale proprio un minuto dopo il pareggio in extremis del Seravezza.