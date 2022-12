Open

...twitter di suo figlio e rilanciata da alcuni, Badri Khamenei critica il fratello affermando che "il regime della Repubblica islamica non ha portato altro che sofferenza e oppressione per l'...Eseguita la condanna di Mohsen Shekar, accusato di aver bloccato una strada. Secondo i, gli ayatollah starebbero lavorando a una exit strategy Resta incandescente la situazione intra rivolte di piazza e colpi di coda del regime che, oltre a usare il pugno duro, starebbe ... Media Iran: «I funzionari si preparano a scappare in Venezuela in caso di caduta del regime» La magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che Mohsen Shekar, arrestato durante le proteste, è stato giustiziato.Finora l’Iran si è retto, più che sulla religione, su un sistema di welfare e sussidi che assicurava consenso al regime.