14.51: Il quarto posto permette a Lisa Vittozzi di difendere il pettorale giallo e dunque a Hochfilzen sarà lei la capoclassifica della generale da giovedì 14.49: Tre gare individuali a Kontiolahti e ...12.53: Johannes Boe, dunque, torna al successo dopo ben tre anni di digiuno in questo format di gara e lo fa nonostante 3 errori al poligono. Una vittoria che comunque gioverà nel morale del norvegese ... LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2022 in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer cercano conferme CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 12.55: Per questa gara è tutto, l’appuntamento è per le 14.15 con l’inseguimento femminile e ...La diretta testuale dell'inseguimento maschile di Kontiolahti 2022, prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...