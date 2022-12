L’elemosiniere del Papa a Ischia in ginocchio davanti alla vittime Furgoncino in dono alla parrocchia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Konrad Krajewski, elemosiniere diFrancesco, è arrivato adquesta mattina per una visita ufficiale a seguito della alluvione dello scorso 26 novembre. Il cardinale Krajewski è sbarcato a Casamicciola ed andrà dai familiari delledella alluvione accompagnato da don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena che sorge a poca distanza dall’epicentro della rovinosa frana che ha provocato 12 morti. “Ildesidera che quanti sono stati colpiti da questo lutto sentano la sua vicinanza anche attraverso il suo inviato” ha annunciato ieri una nota della Santa Sede; alle famiglie delleKrajewski donerà un rosario benedetto dal pontefice e porterà unanche per ladi don Gino, mentre a metà giornata si recherà ...

oggi è a Ischia per fare arrivare la vicinanzaai famigliari delle vittime dell'alluvione e a chi ha perso tutto. Il cardinale Konrad Krajewski, in particolare, nella ...inviato a Ischia per essere ...delle vittime dell'alluvione stamattina ha portato'... 'Ildesidera che quanti sono stati colpiti ...