Fontecchio | serata super | 18 punti e schiacciata decisiva

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Simonea segno allo scadere con unae gli Utah Jazz battono i Golden State Warriors per 124-123. A 1"4 dalla fine,firma la vittoria con unaa 2 mani nell'azione: i Jazz rubano palla e segnano., davanti al ct azzurro Gianmarco Pozzecco seduto in tribuna, chiude con 18– miglior prestazione della carriera Nba – 6/10 al tiro (3/6 da 3) e 3 rimbalzi in 20 minuti. Utah capitalizza i 20di Jordan Clarkson e i 18 di Malik Beasley. Golden State – senza Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins – va al tappeto nonostante i 36di Jordan Poole e i 24 di Jonathan Kuminga.

