Chi era Mohsen Shekari | il 23enne primo condannato a morte per le proteste in Iran

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È stata eseguita questa mattina inquella che risulta essere ufficialmente la prima condanna adi un manifestante fermato nelleche scuotono il Paese da oltre due mesi, dopo ladella giovane Mahsa Amini, arrestata a settembre per aver indossato male il velo. Giovanissimo è anche il manifestante impiccato per sentenza questa mattina: si chiamavae aveva 23 anni. Secondo la versione “ufficiale” riportata dalle agenzie di stampaiane, era stato fermato nei primi giorni dei disordini, il 25 settembre, per aver bloccato il traffico e colpito – apparentemente con un machete – una guardia della milizia Basij, ferendolo ad una spalla. Dopo l’arresto, prosegue la versione ufficiale, avrebbe confessato di essere stato spinto a ...

Skuola.net

E c'èrilancia: "Siamo tutti soletti qualcuno della Sicilia". E ancora: "I social dovrebbero ... Anche alcuni genitori hanno commentato il post: "Anche mia figlia, un periodosempre sola poi ...Ci vorrebbero giornali di tremila pagine, e poili leggerebbe Ci vuole un titolo ad effetto, ... Chesicuramente altro dal "fare giustizia ". Lo so, il fatto che sia capitato a me, e oggi ne ... John Lennon: chi era e cosa successe l'8 dicembre del 1980 Trentamila euro a chi si trasferisce e compra casa. È l'iniziativa adottata dal comune di Presicce-Acquarica (9mila anime) nel meraviglioso entroterra salentino a pochi chilometri dal Capo di Leuca.Ilaria Cloblizch, 28 anni, di Caorle, studia al Dams di Bologna: «Pubblico le mie foto solo quando mi va, non è un lavoro e non mi imbarazza» ...