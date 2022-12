Bimbo di un anno in arresto cardiaco | i carabinieri lo scortano e gli salvano la vita

Il piccolo ha perso i sensi nel centro di Napoli: la mamma ha cercato di portarlo in ospedale, ma è rimasta bloccata nel traffico. Solo l'intervento degli angeli in divisa ha evitato il ...Il dramma che si stava per trasformare in tragedia è avvenuto a Napoli , in via Chiaromonte , in un quartiere a Est della città, dove, improvvisamente undi unha perso i sensi. I genitori ...India: i soccorritori stanno lottando per salvare un bambino di otto anni precipitato in un pozzo, nello stato centrale del Madhya Pradesh. Il piccolo Tammy Sahu è in bilico tra la vita e la… Leggi ...Tra le curiosità, due stranieri sono stati denunciati perchè indossavano divise dell'aereonautica senza averne titolo ...