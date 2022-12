Verstappen-Marquez | l’intervista doppia | “Marc un lottatore” | “Max un killer”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Max, dieci titoli mondiali in due tra Formula 1 e MotoGP, protagonisti di un’intervistapubblicata sul canale YouTube del circuito di motociclismo. Essere il più giovane vincitore di un Gp perè qualcosa che è accaduto e basta. Vincere è sempre un gran momento, ma non ci ho nemmeno pensato”. Dello stesso avviso è: “Sono d’accordo, i record si assaporano dopo ma sono fatti per essere battuti. E’ molto meglio vincere un Mondiale”. E sulla MotoGP, l’olandese non ha dubbi: “Questi ragazzi sono dei pazzi. La velocità che raggiungono in rettilineo, mi piacerebbe provarne una, quando mi sarà permesso. Adoro guardare la MotoGP e mi piace questa varietà di case che possono vincere una gara”. La stessa domanda è rivolta a ...

La coppia ha dato spettacolo in pista, durante una gara di kart organizzata per l'occasione e vinta proprio dal duo, ma non è mancato il tempo anche per una bella chiacchierata ...... "Penso che ci troviamo come ai tempi di Valentino Rossi e Marc. Tutti hanno le stesse ... come nel momento dell'incidente- ... Verstappen-Marquez, l'intervista ai due campioni di Formula 1 e MotoGP I due campioni si sono incontrati nel Thanks Day organizzato dalla Honda; ne è nata una chiacchierata molto interessante ...Max Verstappen e Marc Marquez si sono messi a confronto, uno di fianco all'altro in una lunga chiacchierata, scoprendo analogie e differenze tra Formula 1 e MotoGP. "Adoro le moto, questi ragazzi sono ...