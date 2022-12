Ucraina | ministero Difesa | “Nessun treno con cannoni italiani per Kiev”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – “In merito a un video circolato su alcuni social media e rilanciato dal sito del quotidiano ‘La Repubblica’, dal titolo ‘il giallo delpieno diper l’’ riguardante il trasporto di obici di artiglieria dell’Esercito, su carri pianale delle Ferrovie dello Stato” ildella“verificate le immagini, smentisce la notizia”. Lo fa sapere lo stessospiegando che si tratta “di video, peraltro non recente, riguardante il trasporto di obici in ambito nazionale per scopi addestrativi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

