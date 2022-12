Scuola | aumentano gli stipendi | arriva un assegno extra per i prof di 2 450 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’accordo sugli aumenti da dare ai docenti e il personale dellaè stato firmato. Ora, il governo Meloni farà una vera e propria corsa contro il tempo, per provare a pagare con un cedolino straordinario gli arretrati entro la fine del mese di dicembre 2022. I sindacati e l’Aran ieri hanno messo la firma in calce all’accordo tra loro e le parti governative, che prevede un aumento medio lordo mensile di 98, per tutto il comparto, il tutto per tredici mensilità. Per il personale docente, gli aumenti medi lordi saranno di 101al mese, pari a un incremento superiore al 4,2%. L’aumento degliper iessori diIl contratto prevede anche il pagamento degli arretrati che vanno dal primo gennaio del 2019 fino a questo mese e che valgono 2.363 ...