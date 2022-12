Qatar 2022 | a Giroud maglia con il 52 per festeggiare record reti in nazionale

L' Inter di Simone Inzaghi vince e convince con il risultato di 4 - 0 contro il Salisburgo nella seconda amichevole della tournée a Malta durante la sosta per i Mondiali in. Ottimi segnali per il tecnico nerazzurro, che alla ripresa della Serie A affronterà subito la capolista Napoli nel match in programma al Meazza il 4 gennaio. Inter - Salisburgo 4 - 0, la ...Hajime Moriyasu, commissario tecnico del Giappone, ha così analizzato il cammino della Nazionale nipponica aHajime Moriyasu, ct del Giappone, ha così parlato del cammino adopo il rientro in Patria. LE PAROLE - "Credo che questa squadra abbia mostrato al mondo che il Giappone è entrato ...Infantino: “Al mondiale supereremo i 5 miliardi di telespettatori”. Abodi: “Nello sport si può morire e rinascere”. Flick resta ct della nazionale tedesca. Esordio sulla panchina del Genoa per l'ex at ...Dopo l'eliminazione da Qatar 2022 il c.t. ha incontrato i vertici della DFB, che lo hanno confermato nel suo ruolo fino agli Europei di casa.